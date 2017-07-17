Завтра в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 17 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 июля, в Украине без осадков, во всех регионах будет тепло.

В Украине завтра без осадков / 7-themes.com
В Украине завтра без осадков / 7-themes.com

На востоке без осадков, температура днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.

Погода на неделю: в Украине будет тепло и практически без осадков (карта)

На западе Украины во вторник практически без осадков. Днем до +25°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +25°. В центре Украины без осадков, температура днем до +27°.

Согласно народному прогнозу, 18 июля — Афанасия преподобного. Если в день Афанасия желтые облака - к дождю.

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