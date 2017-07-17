Число жертв наводнения в Японии выросло до 34 человек

34 человек погибли в результате наводнения на юго-западном острове Кюсю в Японии.

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Медики подтвердили гибель еще двух человек. Таким образом, общее число жертв стихии к настоящему времени выросло до 34 человек, передает "РИА Новости".

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Семь человек числятся пропавшими без вести. На их поиски отправлены более двух тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны. До сих пор для почти 2,2 тысячи человек сохраняется рекомендация об эвакуации.

Ранее на острове Кюсю из-за длительных ливневых дождей произошли множественные паводки и оползни. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты.

Напомним, в американском штате Аризона не менее девяти человек погибли в результате наводнения.