Девять человек стали жертвами наводнения в Аризоне

В американском штате Аризона не менее девяти человек погибли в результате наводнения.

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15 июля во второй половине дня в долине внезапно произошло наводнение, стремительный поток унес 14 человек, которые купались в водоеме, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

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На данный момент удалось обнаружить тела девяти человек, среди них была двухлетняя девочка.

Спасти удалось четырех человек. Пока не известно, сколько человек находилось в долине, когда обрушилась стихия. Сейчас спасатели проводят поиски пропавшего, однако вероятность его спасти невелика.

Напомним, жертвами наводнений на северо-востоке Китая стали 18 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести.