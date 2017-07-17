Девять человек стали жертвами наводнения в Аризоне

14:28, 17 июля 2017
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В американском штате Аризона не менее девяти человек погибли в результате наводнения.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

15 июля во второй половине дня в долине внезапно произошло наводнение, стремительный поток унес 14 человек, которые купались в водоеме, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Жертвами наводнения во Вьетнаме стали 14 человек

На данный момент удалось обнаружить тела девяти человек, среди них была двухлетняя девочка.

Спасти удалось четырех человек. Пока не известно, сколько человек находилось в долине, когда обрушилась стихия. Сейчас спасатели проводят поиски пропавшего, однако вероятность его спасти невелика.

Напомним, жертвами наводнений на северо-востоке Китая стали 18 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести.

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