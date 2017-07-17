В Португалии потерпел крушение вертолет, который тушил лесные пожары

Вертолет, который участвовал в тушении лесных пожаров на севере Португалии, потерпел крушение.

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Пилот остался жив, передает Xinhua со ссылкой на местное агентство Lusa News Agency.

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Информацию подтвердил руководитель спасательной операции в районе Вила-Реал в 400 км к северо-востоку от Лиссабона Альваро Рибиеро. Вертолет потерпел крушение, выполняя забор воды, перед тем, как отправится в район тушения пожара.

В тушении лесных пожаров в Португалии задействованы 150 пожарных и 40 транспортных средств.

Напомним, в канадской провинции Британская Колумбия из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали 37 тысяч человек.