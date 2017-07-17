Июльская "зима": на Закарпатье выпал дождь с мокрым снегом и градом (фото)

12:34, 17 июля 2017
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Больше всего досталось Воловецкому району. Соответствующие фото публикуют очевидцы в Fаcebook.

фото Facebook @Наташка
На Закарпатье выпал дождь с мокрым снегом / фото Facebook @Наташка

На прошедших выходных  в отдельных районах Закарпатской области выпал дождь с мокрым снегом и градом. После непогоды землю покрыло тонким слоем шариков града, которые очень напоминают снег, пишет 24 канал.

Больше всего досталось Воловецкому району. Соответствующие фото публикуют очевидцы в Fаcebook.

С понедельника в Украину возвращается жара

"Наша сегодняшняя "непогода-непогода"! Когда еще дети могут поиграть в снежки как не в июле?", – недоумевают пользователи.

Как сообщалось ранее, жаркое лето на Закарпатье сменилось на прохладное. В частности, на выходных ночью температура резко упала до +7 ... + 9 градусов, что является аномальным явлением для июля.

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