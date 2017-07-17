Погода на неделю: в Украине будет тепло и практически без осадков (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в Украине на этой неделе ожидается теплая погода, в субботу и воскресенье в западных областях пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков. Наиболее жаркая погода будет на юге и востоке - до +29°. На севере столбик термометра поднимется до +25°, в центре до +24°. На западе обещают +24°.
Во вторник, 18 июля, в Украине облачно с прояснениями. Днем на юге и востоке до +29°, в остальных регионах Украины +23°...+25°.
В среду, 19 июля, практически без осадков, дождь ожидается только в Крыму. Днем на юге до +31°.
В четверг в Украине будет солнечно. Ночью по стране +13°...+17°, днем на юге и востоке до +30°.
В пятницу без осадков. На западе потеплеет до +31°, в остальных регионах +28°...+31°.
22 и 23 июля на западе пройдут дожди с грозами. В субботу ночью прохладнее всего будет во Львовской и Черниговской областях - до +15°, на остальной территории +16°…+19°. Днем температура по стране +27°...+32°. В воскресенье ночью на западе до +13°, днем в Украине +27°...+33°.
Народный прогноз
17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано. 18 июля — Афанасия преподобного. Если в день Афанасия желтые облака - к дождю.
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +24°
19 июля - день Сисоя, а также Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.
20 июля — Евдокии-сеногнойки. Идут дожди — портится сено. 21 июля — Прокопия, великомученика. Если черника в лесу спелая — то поспела и рожь, богатый будет урожай.
22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь. 23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+27°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+24°... +7°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +16°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+28°... +17°