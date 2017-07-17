В результате снегопада в Чили погиб человек (видео)

11:30, 17 июля 2017
769
0

Один человек погиб, двое пострадали из-за снегопада, который накрыл столицу Чили Сантьяго.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Из-за непогоды 215 тыс. потребителей остались без электричества, передает ТАСС со ссылкой на национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили.

В горных районах США выпал снег (фото)

Жертвой снегопада стал охранник больницы, поскользнувшийся у входа в здание и ударившийся при падении головой. Две женщины пострадали от удара током, на данный момент их жизням ничего не угрожает.

Также из-за снега заблокированы несколько дорог

В Сантьяго июль является самым холодным месяцем. Последний раз сильный снегопад был в городе в 2007 году.

Напомним, в Мурманской области (РФ) в июне температура воздуха опустилась до плюс одного градуса и выпал снег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Пасмурно, дожди с грозами
Погода Стерлинг
96 %
756 мм
3.7 м/с
98 %
Лента новостей