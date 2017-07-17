В результате снегопада в Чили погиб человек (видео)

Один человек погиб, двое пострадали из-за снегопада, который накрыл столицу Чили Сантьяго.

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Из-за непогоды 215 тыс. потребителей остались без электричества, передает ТАСС со ссылкой на национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили.

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Жертвой снегопада стал охранник больницы, поскользнувшийся у входа в здание и ударившийся при падении головой. Две женщины пострадали от удара током, на данный момент их жизням ничего не угрожает.

Также из-за снега заблокированы несколько дорог

В Сантьяго июль является самым холодным месяцем. Последний раз сильный снегопад был в городе в 2007 году.

Напомним, в Мурманской области (РФ) в июне температура воздуха опустилась до плюс одного градуса и выпал снег.