В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали 37 тысяч человек

В канадской провинции Британская Колумбия из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали 37 тысяч человек.

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В провинции зафиксировали 162 очага возгорания. По словам местных властей, они делают все, что в их силах, однако худшее может быть впереди, передает CTV News.

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По мнению некоторых наблюдателей, масштаб пожаров будет самым большим в истории региона.

Кроме того, ожидается, что из-за ветра и засухи число эвакуированных людей будет расти.

Напомним, около 400 человек эвакуировали в испанской провинции Уэльва из-за лесного пожара.