В результате наводнений в Китае погибли 18 человек

Жертвами наводнений на северо-востоке Китая стали 18 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести.

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Мощные проливные дожди обрушились на центральные и восточные районы провинции Цзилинь с 13 по 14 июля. 114,74 тыс. человек были эвакуированы, передает Xinhua со ссылкой на местный штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

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В городе Цзилинь на борьбу с наводнениями мобилизовано 32,36 тыс. человек. На данный момент там восстановили 15 мостов, возобновлена работа 37 коммуникационных базовых станций и 23 трансформаторов.

Напомним, во Вьетнаме не менее 14 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями.