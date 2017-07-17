Сегодня в Киеве без осадков, днем до +24°

08:30, 17 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 17 июля в столице без осадков, днем до +24°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер западный и северо-западный, до 7.4 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:05, а зайдет в 21:02. 

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 июля, в Украине без осадков, на востоке до +31°.

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