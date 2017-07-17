В Украине сегодня без осадков, на востоке до +31° (карта)

08:04, 17 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 17 июля, в Украине без осадков, на востоке до +31°.

В Украине сегодня без осадков / mosaicon.hu
В Украине сегодня без осадков / mosaicon.hu

На востоке без осадков, температура днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.

На западе Украины в понедельник без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +26°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +24°. В центре Украины без осадков, температура днем до +26°.

Прогноз на 17 июля / УНИАН
Прогноз на 17 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.

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