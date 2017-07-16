Синоптики предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с сегодня в Киеве
А уже в понедельник, 17 июля, погода почти по всей территории Украины будет солнечной и сухой. Только в Харьковской, Донецкой и Луганских областях пройдут дожди, местами – с грозами.
В Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
А уже в понедельник, 17 июля, погода почти по всей территории Украины будет солнечной и сухой. Только в Харьковской, Донецкой и Луганских областях пройдут дожди, местами – с грозами.
Погода на выходные: в большинстве областей Украины будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)
Средняя температура днем 17 июля составит +23..+25 градусов. В южных областях будет немного теплее – до +29...+31.
Однако ночью сохранится довольно прохладная погода. Местами только +7...+9 градусов, на востоке и юге теплее – до +16...+19.
Почти по всей территории сохранится сухая погода, лишь в отдельных восточных областях (Харьковской, Донецкой и Луганской) пройдут дожди, местами – с грозами.
В понедельник, 17 июля, в Киеве воздух прогреется до +26, осадков не прогнозируется.
В Киеве сегодня будет пасмурно, днем температура до +20°
Прогноз погоды на понедельник, 17 июля, в городах Украины:
Ужгород – ночью +7...+9, днем +23...+25
Львов – ночью +9...+11, днем +23...+25
Ивано-Франковск – ночью +9...+11, днем +22...+24
Тернополь – ночью +9...+11, днем +23...+25
Черновцы – ночью +10...+12, днем +23...+25
Хмельницкий – ночью +9...+11, днем +23...+25
Луцк – ночью +10...+12, днем +23...+25
Ровно – ночью +10...+12, днем +22...+24
Житомир – ночью +10...+12, днем +24...+26
Винница – ночью +10...+12, днем +23...+25
Одесса – ночью +16...+18, днем +25...+27
Николаев – ночью +15...+17, днем +27...+29
Херсон – ночью +15...+17, днем +27...+29
Симферополь – ночью +16...+18, днем +26...+28
Кропивницкий – ночью +11...+13, днем +24...+26
Черкассы – ночью +10...+12, днем +23...+25
Чернигов – ночью +10...+12, днем +23...+25
Сумы – ночью +10...+12, днем +22...+24
Полтава – ночью +11...+13, днем +23...+25
Днепр – ночью +12...+14, днем +27...+29
Запорожье – ночью +15...+17, днем +27...+29
Донецк – ночью +17...+19, днем +29...+31 и сильный дождь с грозой
Луганск – ночью +15...+17, днем +27...+29 и дождь с грозой
Харьков – ночью +12...+14, днем +25...+27 и сильный дождь с грозой
Киев – ночью +11...+13, днем +24...+26
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+27°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+24°... +7°
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Сумы+23°... +11°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+26°... +12°
-
Хмельницкий+29°... +16°
-
Черкассы+24°... +13°
-
Чернигов+25°... +15°
-
Черновцы+28°... +17°