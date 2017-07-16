Синоптики предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с сегодня в Киеве

А уже в понедельник, 17 июля, погода почти по всей территории Украины будет солнечной и сухой. Только в Харьковской, Донецкой и Луганских областях пройдут дожди, местами – с грозами.

17 июля в Киеве воздух прогреется до +26 / фото УНИАН

В Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

А уже в понедельник, 17 июля, погода почти по всей территории Украины будет солнечной и сухой. Только в Харьковской, Донецкой и Луганских областях пройдут дожди, местами – с грозами.

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Средняя температура днем 17 июля составит +23..+25 градусов. В южных областях будет немного теплее – до +29...+31.

Однако ночью сохранится довольно прохладная погода. Местами только +7...+9 градусов, на востоке и юге теплее – до +16...+19.

Почти по всей территории сохранится сухая погода, лишь в отдельных восточных областях (Харьковской, Донецкой и Луганской) пройдут дожди, местами – с грозами.

В понедельник, 17 июля, в Киеве воздух прогреется до +26, осадков не прогнозируется.

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Прогноз погоды на понедельник, 17 июля, в городах Украины:

Ужгород – ночью +7...+9, днем +23...+25

Львов – ночью +9...+11, днем +23...+25

Ивано-Франковск – ночью +9...+11, днем +22...+24

Тернополь – ночью +9...+11, днем +23...+25

Черновцы – ночью +10...+12, днем +23...+25

Хмельницкий – ночью +9...+11, днем +23...+25

Луцк – ночью +10...+12, днем +23...+25

Ровно – ночью +10...+12, днем +22...+24

Житомир – ночью +10...+12, днем +24...+26

Винница – ночью +10...+12, днем +23...+25

Одесса – ночью +16...+18, днем +25...+27

Николаев – ночью +15...+17, днем +27...+29

Херсон – ночью +15...+17, днем +27...+29

Симферополь – ночью +16...+18, днем +26...+28

Кропивницкий – ночью +11...+13, днем +24...+26

Черкассы – ночью +10...+12, днем +23...+25

Чернигов – ночью +10...+12, днем +23...+25

Сумы – ночью +10...+12, днем +22...+24

Полтава – ночью +11...+13, днем +23...+25

Днепр – ночью +12...+14, днем +27...+29

Запорожье – ночью +15...+17, днем +27...+29

Донецк – ночью +17...+19, днем +29...+31 и сильный дождь с грозой

Луганск – ночью +15...+17, днем +27...+29 и дождь с грозой

Харьков – ночью +12...+14, днем +25...+27 и сильный дождь с грозой

Киев – ночью +11...+13, днем +24...+26