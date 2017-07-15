В Китае из-за сильных дождей погибли 8 человек, еще один пропал без вести

От ливней пострадали почти 316 тысяч человек в 13 округах.

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Восемь человек погибли, еще один человек пропал без вести в результате ливней в провинции Цзилинь. Об этом сообщает Xinhua.

В частности, как сообщили в провинциальном штабе по борьбе с наводнениями и засухой, в уезде Юнцзи погибли 5 человек, в районе Фэнмань погибли двое, и еще один пропал без вести, в городе Дуньхуа один человек скончался.

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Отмечается, что с 13 по 14 июля на центральную и восточную часть провинции Цзилинь обрушились проливные дожди. Максимальное количество осадков составило 295,7 мм. В уезде Юнцзи было зафиксировано рекордное суточное количество осадков.

По состоянию на 15 июля, от ливней пострадали 316 тыс. жителей 13 уездов, городов и районов пров. Цзилинь, 120,8 тыс. жителей были эвакуированы в экстренном порядке, разрушены более 12 тыс. построек, затоплены 31,5 тыс. гектаров сельхозугодий, повреждены 324 мостов и туннелей, дороги протяженностью в 201,74 км и дамбы протяженностью в 26,45 км.

Ранее сообщалось, что Кения пострадала от разрушительного наводнения.