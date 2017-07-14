Ливень затопил улицы Харькова (фото)

Пользователи социальных сетей активно делятся снимками, где отображены последствия разбушевавшейся стихии.

Была затоплена улица Мироносицкая \ фото: соцсети

В Харькове сегодня прошел сильный ливень, в результате чего затопило несколько улиц города, передает 057.ua.

В субботу в Харькове ожидается дождь \ фото: соцсети

Была затоплена улица Мироносицкая. Также от стихии пострадали Московский проспект и Павлово Поле.

В субботу в Харькове ожидается дождь, температура будет колебаться от 18 до 22 градусов. В воскресенье синоптики прогнозируют облачную погоду, днем столбики термометров достигнут отметки +22.