Ливень затопил улицы Харькова (фото)

19:08, 14 июля 2017
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Пользователи социальных сетей активно делятся снимками, где отображены последствия разбушевавшейся стихии.

фото: соцсети
Была затоплена улица Мироносицкая \ фото: соцсети

В Харькове сегодня прошел сильный ливень, в результате чего затопило несколько улиц города, передает 057.ua.

фото: соцсети
В субботу в Харькове ожидается дождь \ фото: соцсети

Была затоплена улица Мироносицкая. Также от стихии пострадали Московский проспект и Павлово Поле. 

В субботу в Харькове ожидается дождь, температура будет колебаться от 18 до 22 градусов. В воскресенье синоптики прогнозируют облачную погоду, днем столбики термометров достигнут отметки +22. 

фото: соцсети
Также от стихии пострадали Московский проспект и Павлово Поле \ фото: соцсети

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