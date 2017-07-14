Два человека стали жертвами лесных пожаров в Италии

16:12, 14 июля 2017
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В Италии в течение нескольких дней бушуют масштабные лесные пожары.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На юге Италии жертвами лесных пожаров стали два человека. За 13 июля пожарным пришлось провести более тысячи операций по борьбе с огненной стихией, передает "РИА Новости".

В Испании из-за лесного пожара эвакуировали около 400 человек

Сейчас со стихией борются 14 специальных самолетов Canadair и 21 вертолет, еще три противопожарных самолета были представлены Францией в рамках помощи Италии со стороны ЕС.

Огонь распространился почти на все южные области — Кампанию, Апулию, Базиликату, Калабрию, Сицилию. На острове очаги сильного возгорания зарегистрированы в восьми из девяти провинций.

По данным крупнейшей итальянской организации по охране окружающей среды Legambiente, с середины июня в Италии огонь охватил уже 26 тысяч гектаров лесов.

Такая ситуация сложилась из-за жары, которая установилась на Апеннинах практически с самого начала лета. Так, июнь стал самым жарким за всю почти двухсотлетнюю историю метеонаблюдений, если не считать аномально высоких температур июня 2003 года.

Напомним, в американском штате Калифорния из-за лесных пожаров власти проводили эвакуацию.

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