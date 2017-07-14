Жертвами наводнения во Вьетнаме стали 14 человек

15:28, 14 июля 2017
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Во Вьетнаме не менее 14 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На севере страны последнюю неделю идут ливни, ожидается, что количество осадков будет увеличиваться, передает Reuters со ссылкой на местные власти.

В Китае в результате ливней погибли или пропали без вести 83 человека

В провинции Тхайнгуен пропал без вести один человек. Наводнения уничтожили почти 500 домов и более 1400 га посевов риса. Ущерб, нанесенный стихией, оценивается в 1,76 млн долларов.

Напомним, в Японии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли 29 человек.

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