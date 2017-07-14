На юго-западе Китая из-за грозы отменили десятки авиарейсов

14:27, 14 июля 2017
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В городе Чэнду прошла сильнейшая за это лето гроза.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В городе Чэнду на юго-западе Китая из-за сильной грозы в местном аэропорту "Шуанлю" отменили десятки авиарейсов, передает Xinhua.

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Так, более 40 рейсов не смогли вылететь по расписанию. Ещё 10 рейсов, прилетающих и вылетающих из аэропорта, были отменены, в результате чего, более 9 тысяч пассажиров вынуждены были задержаться в Чэнду. 

По расписанию в четверг число вылетов и прилетов в аэропорту "Шуанлю" за сутки должно было составить 909. Отмечается, что данная гроза являлась одной из сильнейших за последние годы.

Напомним, не менее 183 рейсов были отменены в пекинском международном аэропорту Шоуду (Китай) из-за штормового предупреждения.

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