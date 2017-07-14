В пятницу, 14 июля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

В Индонезии произошло мощное землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 6 км на север от города Падангсидемпуан в провинции Северная Суматра. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 12 июля у берегов Северной Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,9.