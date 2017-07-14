Погода на выходные: в большинстве областей Украины будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные практически во всех регионах Украины будет прохладно, местами пройдут дожди.
В столице в субботу пасмурно, температура воздуха ночью +13°, днем +21°. В воскресенье пройдет дождь, +13°...+22°.
Во Львове завтра без осадков, ночью +10°, днем +21°. В воскресенье гроза, +9°...+21°.
В Украине сегодня практически без осадков, в большинстве областей похолодает (карта)
В Луцке в субботу ночью +11°, днем +20°, без осадков. В воскресенье ночью +10°, днем +21°, дождь с грозой.
В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +11°...+20°. В воскресенье до +22°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +14°, днем +24°. В воскресенье +17°...+25°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +22°. В воскресенье +14°...+24°, солнечно.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +12°, днем +22°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+24°.
В Симферополе завтра ясно, +15°...+26°. В воскресенье +16°...+26°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура до +29°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +28°. В воскресенье температура до +27°, без осадков.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье +15°...+18°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +16°. В воскресенье гроза, ночью +6°, днем +17°.
В Моршине на Львовщине в субботу ливень, ночью +9°, днем +19°. В воскресенье гроза, ночью +9°, днем до +21°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +19°. В воскресенье температура днем +21°, гроза.
В Сваляве завтра без осадков, +20°, в воскресенье ливень, температура воздуха +9° …+20°.
В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +15°, днем до +23°. В воскресенье без осадков, до +24°.
В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +15° …+28°. В воскресенье до +29°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+25°... +12°
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Донецк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запорожье+26°... +12°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+29°... +16°
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Николаев+27°... +14°
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Одесса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Ровно+28°... +14°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+20°... +8°
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Тернополь+28°... +14°
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Харьков+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+24°... +12°
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Чернигов+23°... +10°
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Черновцы+29°... +15°