Спасатели предупреждают о дождях и сильном ветре в отдельных областях Украины

11:26, 14 июля 2017
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Сегодня, 14 июля, в некоторых регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

В некоторых регионах Украины сегодня ожидаются грозы / УНИАН
В некоторых регионах Украины сегодня ожидаются грозы / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня будет пасмурно, днем температура до +20°

Так, 14 июля в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, в Харьковской области местами сильный дождь.

Напомним, из-за непогоды в Украине 88 населенных пунктов остались без электроснабжения.

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