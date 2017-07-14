На юге Китая из-за наводнений пострадали более 120 тысяч человек

В Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая из-за наводнений погибли два человека.

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Продолжительные дожди привели к разливу рек и серьезным наводнениям в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Два человека погибли, более 120 тысяч человек пострадали, передает Xinhua со ссылкой на местную службу гражданской администрации

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Дожди в регионе прошли с понедельника. В общей сложности 3328 местных жителей были эвакуированы в безопасные места.

Кроме того, из-за стихии пострадало также 4,71 тыс. га сельхозугодий, обрушилось 300 жилых помещений.

Напомним, по официальным данным, в первой половине 2017 года от различных стихийных бедствий в Китае пострадали 45,58 млн человек.