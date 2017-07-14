Из-за непогоды в Украине обесточены 88 населенных пунктов - ГСЧС

09:24, 14 июля 2017
760
0

Из-за непогоды в Украине 88 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС
Наслідки негоди в Україні / ДСНС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Украине объявили штормовое предупреждение

"13 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 88 населенных пунктов в 7 областях", - говорится в сообщении.

В частности, в Одесской - 23 н.п., Полтавской - 19 н.п., Львовской - 15 н.п., Черкасской - 11 н.п., Кировоградской - 7 н.п., Хмельницкой - 7 н.п. и Киевской - 6 н.п.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 14 июля в Украине практически без осадков, в большинстве областей похолодает.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Словении гигантский град с теннисный мяч побил авто и дома (фото) В Словении гигантский град с теннисный мяч побил авто и дома (фото)
В центре Запорожья заметили смерч (видео) В центре Запорожья заметили смерч (видео)
Извержение вулкана Фуэго: в Гватемале продолжаются спасательные работы Извержение вулкана Фуэго: в Гватемале продолжаются спасательные работы
Погода на выходные: Украину накроют дожди с грозами Погода на выходные: Украину накроют дожди с грозами
Извержение вулкана на Гавайях: лава уничтожила 350 домов Извержение вулкана на Гавайях: лава уничтожила 350 домов
Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине
В Киеве завтра до +25°, без осадков В Киеве завтра до +25°, без осадков

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
90 %
761 мм
3.5 м/с
95 %
Лента новостей