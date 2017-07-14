Из-за непогоды в Украине обесточены 88 населенных пунктов - ГСЧС

Из-за непогоды в Украине 88 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"13 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 88 населенных пунктов в 7 областях", - говорится в сообщении.

В частности, в Одесской - 23 н.п., Полтавской - 19 н.п., Львовской - 15 н.п., Черкасской - 11 н.п., Кировоградской - 7 н.п., Хмельницкой - 7 н.п. и Киевской - 6 н.п.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 14 июля в Украине практически без осадков, в большинстве областей похолодает.