В Киеве сегодня будет пасмурно, днем температура до +20°

08:30, 14 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 июля, в столице без осадков, днем до +20°.

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня до +20° / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +16°. Ветер западный и северо-западный, до 7.4 м/с.

Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре

Солнце в столице взошло в 05:01, а зайдет в 21:05. 

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Украине практически без осадков, в большинстве областей похолодает.

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