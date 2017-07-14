В Украине сегодня практически без осадков, в большинстве областей похолодает (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 14 июля в Украине практически без осадков, в большинстве областей похолодает.

В Украине сегодня практически без осадков / galleryua.com, berlum

На востоке практически без осадков, температура днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.

На западе Украины в пятницу без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +20°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +23°.

Прогноз на 14 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 июля — Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.

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