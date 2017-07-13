В Киеве завтра без осадков, днем до +20°
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 июля, в столице без осадков, днем до +20°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 6.8 м/с.
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
Солнце в столице взойдет в 05:01, а зайдет в 21:05.
Как сообщал УНИАН, 14 июля в Украине практически без осадков, в большинстве регионов похолодает.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+25°... +12°
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Донецк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запорожье+26°... +12°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+29°... +16°
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Николаев+27°... +14°
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Одесса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Ровно+28°... +14°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+20°... +8°
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Тернополь+28°... +14°
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Харьков+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+24°... +12°
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Чернигов+23°... +10°
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Черновцы+29°... +15°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 90 %
Давление: 761 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 95 %
Восход: 05:43
Закат 20:34
Фаза луны:
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