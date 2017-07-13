В Киеве завтра без осадков, днем до +20°

17:00, 13 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 июля, в столице без осадков, днем до +20°.

В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 6.8 м/с.

Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре

Солнце в столице взойдет в 05:01, а зайдет в 21:05. 

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Украине практически без осадков, в большинстве регионов похолодает.

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