Завтра в Украине практически без осадков, в большинстве регионов похолодает (видеопрогноз)

16:30, 13 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 14 июля в Украине практически без осадков, в большинстве регионов похолодает.

В Украине завтра практически без осадков / galleryua.com, viktort
В Украине завтра практически без осадков / galleryua.com, viktort

На востоке практически без осадков, температура днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.

В Украине объявили штормовое предупреждение

На западе Украины в пятницу без осадков. Днем до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +20°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +23°.

Согласно народному прогнозу, 14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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