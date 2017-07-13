Завтра в Украине практически без осадков, в большинстве регионов похолодает (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 14 июля в Украине практически без осадков, в большинстве регионов похолодает.

В Украине завтра практически без осадков / galleryua.com, viktort

На востоке практически без осадков, температура днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.

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На западе Украины в пятницу без осадков. Днем до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +20°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +23°.

Согласно народному прогнозу, 14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.

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