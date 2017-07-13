В Новой Зеландии пронесся разрушительный шторм (видео)

14:33, 13 июля 2017
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Новая Зеландия пострадала от сильного шторма.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В стране из-за непогоды повалены деревья и задержаны авиарейсы, говорится в сюжете ТСН.

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

Более десяти тысяч домов остались без света. Порывы ветра (скорость доходила до 160 км/ч) валили деревья и столбы, повреждая здания и блокируя дороги.

Мощные волны парализовали морское сообщение, непогода привела к задержкам авиарейсов.

В южном полушарии сейчас зима, поэтому островную страну еще и засыпает снегом.

Напомним, в результате бури и лесного пожара, произошедших в различных районах Западно-Капской провинции ЮАР, по крайней мере девять человек погибли и несколько получили ранения.

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