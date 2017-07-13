В Китае с начала года от стихийных бедствий пострадали более 45 млн человек

По официальным данным, в первой половине 2017 года от различных стихийных бедствий в Китае пострадали 45,58 млн человек.

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С начала года 204 человека погибли, 83 пропали без вести в результате стихийных бедствий в Китае, передает Xinhua со ссылкой на министерство гражданской администрации страны.

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Всего из-за стихийных бедствий пришлось срочно эвакуировать в безопасные места 1,02 млн человек, экстренная помощь потребовалась 495 тыс. человек, 31 тыс. построек были разрушены, 74 тыс. получили серьезные и 345 тыс. умеренные повреждения.

Основными стихийными бедствиями стали: наводнения и землетрясения на юге страны, штормовые ветры, град и засуха – на севере.

Напомним, 83 человека погибли или пропали без вести в результате проливных дождей в китайской провинции Хунань.