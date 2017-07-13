Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
В четверг, 13 июля, в столице ожидаются грозы и сильный ветер.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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"13 июля в столице ожидаются грозы, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, 13 июля в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий.
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