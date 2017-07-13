Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре

12:30, 13 июля 2017
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В четверг, 13 июля, в столице ожидаются грозы и сильный ветер.

В Киеве объявили штормовое предупреждение / Фото УНИАН
В Киеве объявили штормовое предупреждение / Фото УНИАН

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"13 июля в столице ожидаются грозы, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, 13 июля в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий.

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