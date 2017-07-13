Из-за ливней в Японии погибли 29 человек

В Японии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли 29 человек.

Иллюстрация / Reuters

12 июля спасатели обнаружили несколько человек без признаков жизни в городе Асакура в префектуре Фукуока. Вечером врачи выдали официальное заключение о смерти четырех человек, передает "РИА Новости" со ссылкой на японское агентство "Киодо".

Читайте также В Китае 27 человек погибли в результате наводнения

Таким образом общее число жертв паводков и оползней увеличилось до 29 человек.

Стихия разрушила почти 1 тысячу домов. Пропавшими без вести числятся 20 человек, 1,3 тысячи проживают в эвакуационных пунктах.

Напомним, за последние несколько дней на севере и северо-востоке Индии из-за сильных дождей и ударов молнии погибли 46 человек.