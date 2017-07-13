В Украине объявили штормовое предупреждение

10:31, 13 июля 2017
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Сегодня, 13 июля, в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий.

В Украине сегодня ожидаются дожди с грозами / УНИАН
В Украине сегодня ожидаются дожди с грозами / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня пройдут дожди, на юге до +31° (карта)

Так, 13 июля в Украине, кроме Запорожской, Донецкой, Луганской областей, грозы, в отдельных районах сильный дождь, град и шквалы 15-22 м/с.

Кроме того, в течение суток 13 июля по Киевской области ожидаются грозы, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с.

Напомним, во время работ на поле возле села Кузьмина Гребля в Черкасской области разряд молнии попал в семью из трех человек.

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