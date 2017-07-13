У берегов КНДР произошло мощное землетрясение

В среду, 12 июля, у берегов Северной Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,9.

У берегов КНДР произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 180 км на юго-восток от населенного пункта Хомюл-ли (Hoemul-li). Очаг землетрясения залегал на глубине 559,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в городе Антигуа (Гватемала) в результате землетрясения пострадал ряд памятников колониальной истории.