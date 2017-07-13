Сегодня в Киеве пройдет дождь, днем до +28°

08:30, 13 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 13 июля в столице пройдет дождь с грозой, днем до +28°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / lifekiev.com
В Киеве сегодня пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:00, а зайдет в 21:06. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 июля, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +31°.

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