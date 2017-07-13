В Украине сегодня пройдут дожди, на юге до +31° (карта)

08:05, 13 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 июля, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +31°.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

На востоке практически без осадков, температура днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°.

На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем до +25°.

В северных областях ожидаются грозы. Температура до +27°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +27°.

Прогноз на 13 июля / УНИАН
Прогноз на 13 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 июля — Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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