На Черкасщине молния убила семью, собиравшую на поле огурцы
В результате происшествия мужчина и молодая женщина погибли на месте, юноша погиб в больнице.
Во время работ на поле возле села Кузьмина Гребля в Черкасской области разряд молнии попал в семью из трех человек.
Об этом сообщает пресс-секретарь УДСНС в Черкасской области Константин Проценко на своей странице в Facebook.
"В результате происшествия мужчина и молодая женщина погибли на месте. Травмированного юношу в критическом состоянии срочно доставили в реанимационное отделение Христиновской центральной районной больницы. Несмотря на усилия медиков, так и не придя в сознание, через два часа юноша скончался", - говорится в сообщении.
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Трагедия случилась 12 июля около 17 часов. 38-летний мужчина, его 35-летняя жена и 15-летний сын собирали на поле сельхозкомбината огурцы.
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