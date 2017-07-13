На Черкасщине молния убила семью, собиравшую на поле огурцы

В результате происшествия мужчина и молодая женщина погибли на месте, юноша погиб в больнице.

Под Черкассами молния убила семью из трех человек / Скриншот

Во время работ на поле возле села Кузьмина Гребля в Черкасской области разряд молнии попал в семью из трех человек.

Об этом сообщает пресс-секретарь УДСНС в Черкасской области Константин Проценко на своей странице в Facebook.

"В результате происшествия мужчина и молодая женщина погибли на месте. Травмированного юношу в критическом состоянии срочно доставили в реанимационное отделение Христиновской центральной районной больницы. Несмотря на усилия медиков, так и не придя в сознание, через два часа юноша скончался", - говорится в сообщении.

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Трагедия случилась 12 июля около 17 часов. 38-летний мужчина, его 35-летняя жена и 15-летний сын собирали на поле сельхозкомбината огурцы.