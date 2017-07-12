В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, днем до +27°

Согласно данным Погода УНИАН, 13 июля в столице пройдет дождь, днем до +27°.

В Киеве ожидается гроза / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +21°. Ветер западный и юго-западный, до 3.9 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:00, а зайдет в 21:06.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 июля, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +31°.

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