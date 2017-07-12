В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, днем до +27°

17:00, 12 июля 2017
1430
0

Согласно данным Погода УНИАН, 13 июля в столице пройдет дождь, днем до +27°.

В Киеве ожидается гроза / УНИАН
В Киеве ожидается гроза / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +21°. Ветер западный и юго-западный, до 3.9 м/с.

В Украине объявили штормовое предупреждение

Солнце в столице взойдет в 05:00, а зайдет в 21:06. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 июля, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +31°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко
Пять человек погибли в Китае в результате схода оползня Пять человек погибли в Китае в результате схода оползня
Извержение вулкана на Гавайях: лава уничтожила 350 домов Извержение вулкана на Гавайях: лава уничтожила 350 домов
В Киеве сегодня без осадков, температура до +25° В Киеве сегодня без осадков, температура до +25°
Сегодня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами Сегодня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами
Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине
В Киеве завтра до +25°, без осадков В Киеве завтра до +25°, без осадков

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
90 %
761 мм
3.5 м/с
95 %
Лента новостей