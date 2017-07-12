В Украине завтра пройдут дожди, на западе немного похолодает (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 июля, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +31°.
На востоке практически без осадков, температура днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°.
В Украине объявили штормовое предупреждение
На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем до +25°.
В северных областях ожидаются грозы. Температура до +27°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +27°.
Согласно народному прогнозу, 13 июля — Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 13 июля
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+25°... +12°
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Донецк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запорожье+26°... +12°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+29°... +16°
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Николаев+27°... +14°
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Одесса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Ровно+28°... +14°
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Симферополь+28°... +16°
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Сумы+20°... +8°
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Тернополь+28°... +14°
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Харьков+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+24°... +12°
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Чернигов+23°... +10°
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Черновцы+29°... +15°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 90 %
Давление: 761 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 95 %
Восход: 05:43
Закат 20:34
Фаза луны:
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