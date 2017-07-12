Спасатели предупреждают о подъемах уровней воды на реках Украины

В течение 12-13 июля на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / galleryua.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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В частности, 12-13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над текущими уровнями.

При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, 12 июля во многих регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.