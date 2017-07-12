Спасатели предупреждают о подъемах уровней воды на реках Украины

15:35, 12 июля 2017
726
0

В течение 12-13 июля на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / galleryua.com
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / galleryua.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Ривне накрыл ливень: авто попали в водный плен, центр города превратился в маленькую Венецию (видео)

В частности, 12-13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над текущими уровнями.

При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, 12 июля во многих регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко
Извержение вулкана Фуэго: в Гватемале продолжаются спасательные работы Извержение вулкана Фуэго: в Гватемале продолжаются спасательные работы
Извержение вулкана на Гавайях: лава уничтожила 350 домов Извержение вулкана на Гавайях: лава уничтожила 350 домов
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
В Киеве сегодня без осадков, температура до +25° В Киеве сегодня без осадков, температура до +25°
Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине
В Киеве завтра до +25°, без осадков В Киеве завтра до +25°, без осадков

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
90 %
761 мм
3.5 м/с
95 %
Лента новостей