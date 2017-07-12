Число жертв ливней в Японии увеличилось до 25 человек

14:31, 12 июля 2017
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В японском регионе Кусю в результате ливневых дождей погибли 25 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Еще более 20 человек пропали без вести, передает Xinhua.

В Китае в результате ливней погибли или пропали без вести 83 человека

Сейчас около 110 человек все еще заблокированы стихией, повреждено множество домов, дорог и мостов. Почти 1400 человек, спасаясь от стихии, были вынуждены покинуть свои дома.

Спасательная операция и в восстановление объектов инфраструктуры зоне бедствия ведется крайне медленно.

Напомним, за последние несколько дней на севере и северо-востоке Индии из-за сильных дождей и ударов молнии погибли 46 человек.

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