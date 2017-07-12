Число жертв ливней в Японии увеличилось до 25 человек

В японском регионе Кусю в результате ливневых дождей погибли 25 человек.

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Еще более 20 человек пропали без вести, передает Xinhua.

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Сейчас около 110 человек все еще заблокированы стихией, повреждено множество домов, дорог и мостов. Почти 1400 человек, спасаясь от стихии, были вынуждены покинуть свои дома.

Спасательная операция и в восстановление объектов инфраструктуры зоне бедствия ведется крайне медленно.

Напомним, за последние несколько дней на севере и северо-востоке Индии из-за сильных дождей и ударов молнии погибли 46 человек.