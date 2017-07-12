В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 12 июля, во многих регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

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Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

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Так, днем 12 июля в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черниговской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в четырех областях Украины в ночь с 11 на 12 июля из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 77 населенных пунктов.