В Тернополе заметили шаровую молнию (фото)

11 июля вечером жители Тернополя наблюдали редкое атмосферное явление - шаровую молнию.

Над улицей Веселая в Тернополе видели шаровую молнию / фото tenews.org.ua

Редкое атмосферное явление около 23 вечера наблюдали и слышали жители, которые живут вблизи улицы Веселой в Тернополе.

Шар проплыл вверх над проводами, и тогда раздался громкий взрыв, который сопровождался яркой вспышкой, такой же, как при ударе молнии, передает TeNews.

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Наблюдал молнию тринадцатилетний парень через окно. "Сначала шар плыл вдоль улицы, потом стремительно поднялся, тогда вокруг него сначала возник словно нимб, потом шар заполнил это пространство и взорвался", - описывает он увиденное.

фото tenews.org.ua

Как сообщали в ГСЧС, с 29 июня в Украине в результате ударов молний погибли четыре человека.

"В период с 29 на 30 июня на территории Волынской, Закарпатской, Львовской, Ривненской и Черновицкой области вследствие осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра, разряд молнии) погибло 4 человека и пострадало 2 человека", - говорится в сообщении.