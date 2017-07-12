Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Киевской области

В среду, 12 июля, в Киевской области ожидается пожарная опасность 4 класса.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Укргидрометцентра, 12 июля по области, кроме районов Чернобыля, Фастова и Киева, высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в четырех областях Украины в ночь с 11 на 12 июля из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 77 населенных пунктов.