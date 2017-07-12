В Пекине объявили "желтое" предупреждение из-за жары
В Пекине (Китай) 12-14 июля темепратура воздуха превысит 35 градусов.
В связи с этим Пекинский центр предупреждения об угрозах и метеорологическая служба объявили "желтое" предупреждение, передает Xinhua.
В Мексике из-за раскаленной до 250° земли погибли два ягненка
Ожидается, что в ближайшие три дня в Пекине сохранится жаркая и душная погода, сильно повысится уровень ультрафиолета. На западе и севере ожидаются грозы и кратковременные дожди.
Напомним, в Японии из-за жары скончались шесть человек, более 4200 были доставлены в больницы за неделю.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +13°
-
Днепр+25°... +12°
-
Донецк+25°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запорожье+26°... +12°
-
Ивано-Франковск+28°... +14°
-
Киев+24°... +13°
-
Кировоград+25°... +11°
-
Луганск+22°... +8°
-
Луцк+29°... +15°
-
Львов+29°... +16°
-
Николаев+27°... +14°
-
Одесса+28°... +16°
-
Полтава+22°... +11°
-
Ровно+28°... +14°
-
Симферополь+28°... +16°
-
Сумы+20°... +8°
-
Тернополь+28°... +14°
-
Харьков+21°... +10°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницкий+28°... +15°
-
Черкассы+24°... +12°
-
Чернигов+23°... +10°
-
Черновцы+29°... +15°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 90 %
Давление: 761 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 95 %
Восход: 05:43
Закат 20:34
Фаза луны:
Лента новостей