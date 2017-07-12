В Пекине объявили "желтое" предупреждение из-за жары

В Пекине (Китай) 12-14 июля темепратура воздуха превысит 35 градусов.

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В связи с этим Пекинский центр предупреждения об угрозах и метеорологическая служба объявили "желтое" предупреждение, передает Xinhua.

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Ожидается, что в ближайшие три дня в Пекине сохранится жаркая и душная погода, сильно повысится уровень ультрафиолета. На западе и севере ожидаются грозы и кратковременные дожди.

Напомним, в Японии из-за жары скончались шесть человек, более 4200 были доставлены в больницы за неделю.