В четырех областях Украины из-за непогоды обесточены 77 населенных пунктов

10:19, 12 июля 2017
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В четырех областях Украины в ночь с 11 на 12 июля из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 77 населенных пунктов.

Последствия непогоды в Украине / ГСЧС
Последствия непогоды в Украине / ГСЧС

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Хмельницкой области без электроснабжения остались 48 н.п., в Волынской - 14 н.п., в Ривненской - 8 н.п., в Житомирской - 7 н.п.

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К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 12 июля в Украине будет жарко, местами пройдут дожди.

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