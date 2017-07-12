Ривне накрыл ливень: авто попали в водный плен, центр города превратился в маленькую Венецию (видео)

Непогода в Ривненской области длилась несколько часов, а центр Ривне вообще превратился в маленькую Венецию.

Непогода бушевала в Ривне / фото charivne.info

На Ривненщине из-за сильного ливня на трассах области машины съезжали на обочину переждать непогоду, тем временем в самом Ривне центр города превратился в маленькую Венецию.

В областном центре некоторые машины не могли выехать из водного плена, говорится в сюжете ТСН.Утро.

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И уже через несколько часов непогода утихла, вода сошла, и единственной проблемой для водителей осталось найти потерянные номерные знаки на дороге, которые снесло водой.

Как сообщала Погода УНИАН, 4 июля на Херсонщине побережье Черного моря за считанные минуты засыпало градом величиной с перепелиное яйцо.