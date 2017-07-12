В среду, 12 июля, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 59 км на юго-восток от населенного пункта Хасаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в городе Антигуа (Гватемала) в результате землетрясения пострадал ряд памятников колониальной истории.