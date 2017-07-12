В Киеве сегодня будет жарко и без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 июля, в столице без осадков, днем до +30°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:59, а зайдет в 21:06.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Украине будет жарко, местами пройдут дожди.

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