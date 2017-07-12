В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +31° (карта)

08:00, 12 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 12 июля в Украине будет жарко, местами пройдут дожди.

Сегодня местами пройдут дожди / УНИАН
Сегодня местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +30°. Жителей южный регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°.

В девяти областях Украины объявили штормовое предупреждение

На западе Украины в среду местами пройдут дожди. Днем столбик термометра поднимется до +26°.

В северных областях без осадков, температура - до +30°. В центре Украины ожидаются грозы, температура днем до +30°.

Прогноз на 12 июля / УНИАН
Прогноз на 12 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 июля - день Петра и Павла. До Петра — нет тепла, а по Петру — и по теплу. День убывает, а жара прибывает.

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