Ночью в Киеве ожидаются сильные дожди

19:07, 11 июля 2017
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Также возможны грозы.

фото УНИАН
Температура будет стоставлять +18 \ фото УНИАН

В ночь на 12 июля в Киеве ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/сек. Температура воздуха составит +18.

В Украине завтра местами пройдут дожди, в центре до +31° (видеопрогноз)Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

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