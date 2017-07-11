В Киеве завтра без осадков, температура до +30°

17:00, 11 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 июля, в столице без осадков, днем до +30°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 5.4 м/с.

В девяти областях Украины объявили штормовое предупреждение

Солнце в столице взойдет в 04:59, а зайдет в 21:06. 

Как сообщал УНИАН, 12 июля, в Украине местами пройдут дожди, в центре днем до +31°.

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